У Києві військкома підозрюють у переправленні військовозобов’язаних за кордон

У Києві начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Голосіївського військкомату) оголосили про підозри у незаконному переправленні за кордон військовозобов’язаних осіб.

За даними слідства, підозрюваний разом із начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України організував незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян.

За таку послугу вони отримали 30 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора України у Telegram.

Слідчі дії продовжуються. Затриманому обирають запобіжний захід, його також можуть усунути з посади.

Напередодні про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України було повідомлено начальника управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації, нагадують в Офісі генпрокурора України.