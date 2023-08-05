Кримінал

У Києві військкома підозрюють у переправленні військовозобов’язаних за кордон

5 Серпня 2023 17:34
читать на русском →
ухилянти

У Києві начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Голосіївського військкомату) оголосили про підозри у незаконному переправленні за кордон військовозобов’язаних осіб.

За даними слідства, підозрюваний разом із начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України організував незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян.

За таку послугу вони отримали 30 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора України у Telegram.

Слідчі дії продовжуються. Затриманому обирають запобіжний захід, його також можуть усунути з посади.

Напередодні про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України було повідомлено начальника управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації, нагадують в Офісі генпрокурора України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
5 Серпня 2023 20:54

Зеленський повідомив, куди били російські ракети

5 Серпня 2023 19:52

Відбій повітряної тривоги оголошено по всій Україні
5 Серпня 2023 19:19

Росія запустила мінімум одну ракету з Білорусі
5 Серпня 2023 19:02

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень
5 Серпня 2023 17:34

У Києві військкома підозрюють у переправленні військовозобов’язаних за кордон

Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

усі думки