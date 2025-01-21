У Києві відправили за ґрати чоловіка, який розбещував 14-річну дівчину

До чотирьох років позбавлення волі засуджено 44-річного киянина, який мав інтимні стосунки з 14-річною дівчиною, а також надсилав їй порнографію. Засудженого взяли під варту в залі суду.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Відомо, що родина дівчини у 2022 році з окупованої території України переїхала до Києва. Киянин під приводом допомоги сім’ї дівчини в пошуках помешкання, обмінявся з неповнолітньою номерами телефонів.

“Спочатку, вдаючи із себе друга родини, спілкувався з дитиною на “відверті теми”, а потім, надсилав їй інтимні фото, чим вчиняв розбещення. Упродовж серпня 2023 року підозрюваний декілька разів вступав в інтимні стосунки з 14-річною дівчиною”, – розповіли в прокуратурі.

Вироком Деснянського районного суду Києва зловмисника визнано винним та засуджено до трьох років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на три роки.

Ювенальні прокурори звернулися до апеляційного суду й той скасував рішення суду першої інстанції та засудив чоловіка до реальної міри покарання – чотирьох років позбавлення волі.