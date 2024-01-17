Техно

У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр – Федоров

17 Січня 2024 19:16
читать на русском →
мінцифра

Віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підписав із президентом Всесвітнього економічного форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом угоду про відкриття урядового технологічного центру в Києві.

“GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні”, – написав Федоров у телеграм-каналі.

Перший центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де буде відкрито таку платформу.

“Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій і технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав”, – наголосив міністр.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Січня 2024 19:32

Справа Гринкевича. Міноборони подало до ДБР заяву про визнання себе потерпілою стороною
17 Січня 2024 17:43

У Харківській області поліція виявила майже 30 катівень РФ
17 Січня 2024 17:25

Що робитимете, якщо Путін не зупиниться?: Зеленський про слова Трампа про швидке завершення війни
17 Січня 2024 15:26

СБУ розслідує прослуховування журналістів проєкту “Bihus.Info”
17 Січня 2024 15:15

ЗСУ вперше застосували одну з систем ППО проєкту FrankenSAM
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
усі думки