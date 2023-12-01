У Києві відкрили рух транспорту Подільсько-Воскресенським мостовим переходом

У Києві відкрили рух транспорту з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Рух відкрили для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та пасажирських автобусів.

На першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком метро «Площа Українських Героїв» – метро «Лівобережна».

Кличко зазначив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу становить понад 10 кілометрів

«Ще кілька років тому першим етапом запуску об’єкта ми планували та обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій», — пише Кличко.

Він зазначив, що будівництво цього мостового переходу продовжується. Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури забезпечить проїзд на вул. О. Бальзака — ці роботи вже тривають. А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової планують завершити у 2024 році, сказав Кличко.

«Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту — це перший крок до наступного суперважливого для жителів міста етапу — метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна», — пише Кличко.