Кримінал

У Києві від вибуху гранати на приватному подвір’ї загинула людина

4 Грудня 2023 20:50
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поліція

В одному з приватних домоволодінь у Подільському районі Києва надвечір 4 грудня стався вибух. Загинув власник оселі. Попередньо, причиною вибуху стала детонація гранати.

Про це повідомляє поліція Києва.

Надзвичайна подія сталася близько 17:00 в одному з приватних домогосподарств на вулиці Замковецькій. На місце виїхали слідчо-оперативна група райуправління поліції, співробітники ДСНС та лікарі.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку. Загинув господар житла — киянин, 1950 року народження. Інформація про інших постраждалих не надходила.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із додатковою відміткою “нещасний випадок”).


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