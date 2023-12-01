У Києві в ДТП загинуло 2 людей

У Києві на вулиці Старонаводницькій внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє людей, на місці події працюють правоохоронці.
Про це відділ комунікації поліції Києва повідомляє у Фейсбуці.
«До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старонаводницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та медики», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення автомобілів «Тойота» і «Рено» двоє осіб, які перебували в «Рено» загинули на місці.
Наразі на місці пригоди працює поліція, встановлюються дані усі учасників автопригоди та механізм вчинення ДТП.
Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію події.