У Києві в ДТП загинуло 2 людей

У Києві на вулиці Старонаводницькій внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє людей, на місці події працюють правоохоронці.

Про це відділ комунікації поліції Києва повідомляє у Фейсбуці.

«До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старонаводницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та медики», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення автомобілів «Тойота» і «Рено» двоє осіб, які перебували в «Рено» загинули на місці.

Наразі на місці пригоди працює поліція, встановлюються дані усі учасників автопригоди та механізм вчинення ДТП.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію події.