Децентралізація — питання виживання: Терехов закликав змінити логіку енергетичної безпеки міст

Міська влада Харкова останніми днями працює над пошуком рішень, які дозволять мінімізувати наслідки ударів по енергетиці, що сталися у четвер, та втримати життєзабезпечення міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, війна щоразу підкреслює необхідність змінити саму логіку енергетичної безпеки. Протягом останніх років Харків послідовно рухався до моделі так званого енергетичного острова, коли місто не залежить від одного великого вузла, а має розподілені та взаємозамінні джерела енергії й тепла.

Мер наголосив, що цю систему ще не вдалося довести до кінця через брак часу для завершення всіх запланованих проєктів. Водночас уже пройдений шлях, за його словами, доводить, що децентралізація енерго- та теплопостачання є не тимчасовим трендом, а питанням виживання міста та його мешканців.

Ігор Терехов зазначив, що ситуація, коли удар по одному об’єкту може поставити під загрозу життя значної частини міста, є неприпустимим ризиком. За його словами, Харків системно обрав шлях енергетичної стійкості, а напрацьовані рішення можуть стати моделлю для всієї країни.

Мер також підкреслив, що Україна має шукати альтернативи централізованому опаленню та енергозабезпеченню, роблячи ставку на локальні рішення, резервування, гнучкість і підвищений рівень захисту.