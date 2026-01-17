На кордоні з Польщею митники зупинили бус із технікою Apple на 35 млн гривень

У пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» митники виявили мікроавтобус із прихованою партією техніки Apple орієнтовною вартістю понад 35 млн гривень. Товари намагалися ввезти в Україну поза митним контролем.

16 січня близько 23:30 у пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» з Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic. 37-річний водій, житель Самбірського району, для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор».

Під час поглибленого огляду працівники митниці виявили у конструктивних порожнинах автомобіля спеціально обладнане сховище. Під підлогою мікроавтобуса було приховано 829 одиниць техніки Apple.

Реклама

Реклама

Зокрема, митники знайшли 501 мобільний телефон Apple, переважно iPhone 17 Pro та iPhone 16 Pro Max. Крім того, у сховищі перебували 211 навушників AirPods та 117 смарт-годинників Apple Watch. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 35,5 млн гривень.

За фактом порушення складено протокол відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу України — переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю. Приховані товари та транспортний засіб вилучено до рішення суду.

Інформацію про подію, що має ознаки кримінального правопорушення за статтею 201³ Кримінального кодексу України, передано до територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.