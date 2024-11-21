У Києві та низці областей посилили відключення світла

У четвер, 21 листопада, у Києві та 16 областях України запроваджено посилені обмеження електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Обмеження стосуються наступних регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
Графік відключень:
- 08:00–19:00: діятимуть дві черги відключень.
- 19:00–22:00: одна черга відключень.
Посилення обмежень стало необхідним через пошкодження ліній електропередач внаслідок обстрілів.