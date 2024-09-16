У Києві та Краматорську затримали підлітків, які підпалювали автівки військових

Правоохоронці затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення РФ у Києві та Краматорську.

Зловмисники “полювали” на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій, повідомляє СБУ.

“Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей. Для “звіту” перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на “легкий заробіток”, – йдеться у повідомленні.

У Києві:

затримано 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці.

Для “тестового” завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника “по гарячих слідах”.

На Донеччині:

затримали мешканця Краматорська, який також хотів “заробити” на підпалах авто Сил оборони.

Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Незважаючи на юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми.