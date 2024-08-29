У Києві та 15 областях збільшено обмеження подачі світла 

Енергетики збільшили обмеження споживання електроенергії у Києві та 15 областях – з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Раніше, оператор повідомляв, що три черги відключень діятимуть по всій країні лише з 15:00 до 22:00.

Зазначається, що вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

“Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно”, – йдеться у повідомленні.

З графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті місцевих обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, пише енергокомпанія.