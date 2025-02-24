Кримінал

У Києві судитимуть нотаріуса та її спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки вартістю 1,5 млн грн
24 Лютого 2025 12:18
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Будинок у Києві на вулиці Левка Лук’яненка / Фото: Поліція Києва
Будинок у Києві на вулиці Левка Лук’яненка / Фото: Поліція Києва

У Києві викрили схему незаконного заволодіння квартирою померлої жінки. Фігурантам, зокрема нотаріусу, що оформила фальшиві документи, загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, власниця однокімнатної квартири на вулиці Левка Лук’яненка померла у 2022 році, а оскільки вона не мала спадкоємців, житло мало бути визнано відумерлою спадщиною і перейти у комунальну власність. 42-річний мешканець Київщини вирішив заволодіти нерухомим майном та для цього він підшукав жінку, яка вдавала нову власницю оселі, на яку покійна нібито оформила договір дарування.

“Спільники звернулись до державного нотаріуса й та, розуміючи, що угода незаконна, посвідчила фальшиві документи та зареєструвала права власності на фігурантку. Згодом квартиру продали, спричинивши громаді міста Києва матеріальної шкоди на понад 1,5 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

За клопотанням слідчих на квартиру було накладено арешт, а нотаріуса на час слідства було відсторонено від займаної посади. Фігурантам загрожує до 8 та 12 років ув’язнення.


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