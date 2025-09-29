У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав вдову військового на пів мільйона гривень

У Києві перед судом постане 37-річний чоловік, якого обвинувачують у шахрайстві та вимаганні коштів у вдови загиблого військовослужбовця. Про це повідомила поліція столиці.

Шахрай і вимагатель: киянин погрозами забрав у вдови загиблого воїна 500 тисяч / Фото: НПУ

За даними слідства, киянин дізнався, що його знайома отримує державні виплати після загибелі чоловіка на фронті. Протягом пів року він виманював у неї гроші під приводом погашення кредитів та інших потреб, однак витрачав кошти на розваги та азартні ігри.

Коли жінка відмовила у черговій «позичці», зловмисник прийшов до неї додому й, погрожуючи ножем, змусив перерахувати ще 130 тисяч гривень. Загальна сума збитків склала близько пів мільйона гривень.

Слідчі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу — шахрайство (ч. 2 ст. 190) та вимагання (ч. 4 ст. 189).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Під час слідства обвинувачений перебував під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.