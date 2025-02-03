У Києві стурбовані: Трамп і Путін хочуть змінити владу в Україні

Москва та Вашингтон одночасно закликали Україну провести вибори, що викликало занепокоєння в Києві на тлі повномасштабного російського вторгнення, пише Politico.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що вибори повинні відбутися навіть під час війни. «У більшості демократій вибори проходять, навіть коли країна воює. Це важливо для демократії», – сказав він.

Кремль швидко підтримав ці заяви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що «термін повноважень Зеленського закінчився» і легітимність влади в Україні необхідна для будь-якого мирного процесу.

Водночас у Києві вважають, що вибори в умовах війни можуть дестабілізувати країну та дати Кремлю можливість впливати на українське суспільство.

Один із колишніх українських міністрів на умовах анонімності розповів Politico, що така єдність позицій США та РФ щодо виборів викликає тривогу. «Це перша ознака того, що Трамп і Путін хочуть зміни влади в Києві», – зазначив він.

Поки що Кремль не уточнив, чи є вибори обов’язковою умовою для переговорів, проте дав зрозуміти, що без їх проведення «фінальна угода» неможлива.

Вибори неможливі за законом

За українською Конституцією, вибори не можуть проводитися під час воєнного стану, який був запроваджений у лютому 2022 року. Через це минулого року виборчі процеси в Україні були офіційно відкладені.

Крім того, експерти зазначають, що зараз провести вибори неможливо з міркувань безпеки – через постійні обстріли та значну кількість внутрішньо переміщених осіб і біженців за кордоном.

Попри це, Келлог вважає, що вибори в Україні мають відбутися до кінця року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що вибори можливі лише після завершення бойових дій та отримання гарантій безпеки для України.

На вихідних він також попередив про небезпеку переговорів між США і Росією без участі Києва. «Говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх», – наголосив він.

Тим часом Дональд Трамп у неділю заявив, що його команда вже веде переговори з Кремлем щодо завершення війни. «Ми будемо говорити. Думаю, ми зможемо зробити щось важливе. Це має припинитися», – сказав він.