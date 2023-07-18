Суспільство

У Києві сталась масштабна ДТП

18 Липня 2023 11:00
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дтп, київ

У Києві вранці 18 липня сталася масштабна ДТП на Столичному шосе. На відео, яке опубліковане у соціальних мережа видно потрощені автівки вздовж дороги. Очевидці припускають, що у наслідок такої карколомної автотрощі не обійшлося без загиблих.    

Поліція Києва повідомляє, що ДТП сталася на Столичному шосе близько шостої години ранку. Обійшлося без загиблих.

“Зіткнулися легковий автомобіль Кіа та вантажівка ГАЗ. Як попередньо відомо – легковик влетів у задню частину вантажівки, коли вони рухалися обоє по Столичному шосе. Внаслідок ДТП автомобілі вилетіли на узбіччя, де зіткнулися з електроопорою та рекламним щитом. Водія Кіа госпіталізовано з травмами до лікарні, а водія ГАЗ лікарі оглянули на місці, він від подальшої госпіталізації відмовився”, – розповіли нам в поліції Києва.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують механізм та деталі ДТП: чи було перевищення швидкості та помилка водія при перелаштуванні під час руху. Рух транспорту на Столичному шосе ускладнено.


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