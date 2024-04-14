Кримінал

У Києві сталась ДТП за участю 6 автівок

14 Квітня 2024 12:36
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Поліція столиці встановлює обставини ДТП на Брест-Литовському шосе / Фото Поліція Києва

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Брест-Литовському шосе за участю шести автомобілів постраждали пʼятеро людей, повідомляє поліція столиці у фейсбуці у неділю, 14 квітня.

Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва у неділю вранці. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів, в яких, за попередніми даними, травмувались пʼятеро людей.

Попередньо встановлено, що на 17-му км Брест-Литовського шосе сталося зіткнення 6-ти автомобілів, в яких попередньо травмувались пʼятеро осіб / Фото Поліція Києва

Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події, всі обставини ДТП встановлюються.


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