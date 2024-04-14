У Києві сталась ДТП за участю 6 автівок

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Брест-Литовському шосе за участю шести автомобілів постраждали пʼятеро людей, повідомляє поліція столиці у фейсбуці у неділю, 14 квітня.
Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва у неділю вранці. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції.
Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів, в яких, за попередніми даними, травмувались пʼятеро людей.
Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події, всі обставини ДТП встановлюються.