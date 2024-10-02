У Києві спіймали ще 4-х підпалювачів військових авто

Правоохоронці затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали авто Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявилося троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка віком від 21 до 34 років. Двоє з фігурантів уже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.

“Протягом доби фігуранти спалили два службових позашляховики та мультівен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті. Перебуваючи на місці злочину, зловмисники фіксували загоряння на камери своїх мобільних телефонів для “звітів” російським кураторам”, – йдеться у повідомленні.

Усіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин “по гарячих слідах” після вчинення злочинів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.