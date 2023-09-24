Кримінал

У Києві спалили притулок для тварин “Котохата”

24 Вересня 2023 11:45
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кримінал

На столичних Теремках хтось підірвав притулок для тварин “Котохата”.

Telegram-канали пишуть про десятки загиблих тварин, деякі з них зараз у реанімації. Деякі коти вижили, тому що були на подвір’ї.

Притулок знаходився на Заболотного, 76а.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження.

Повідомляється, що семеро котів загинули, інші були доставлені в клініку з опіками (раніше Telegram-канали писали про десятки загиблих тварин).

Справу відкрито за статтею «умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки». Зараз вирішується питання за статтею «жорстоке поводження з тваринами».


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