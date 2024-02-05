У Києві шукають диверсантів

В Оболонському районі Києва представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, батальйону територіальної оборони та Нацполіції шукають диверсійно – розвідувальні групи ворога.

Як передає Укрінформ, про це Оболонський районний РТЦК та СП у місті Києві повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що в Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.