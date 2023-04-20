Політика

У Києві роздратовані нездатністю ЄС домовитися про боєприпаси для України

20 Квітня 2023 20:53
0
читать на русском →
допомога, кулеба

Україна незадоволена нездатністю ЄС реалізувати власне рішення щодо постачання боєприпасів.

Нагадаємо, наприкінці березня ЄС погодив план постачання Україні боєприпасів на суму 2 млрд євро. Проте глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив у своєму твіттері, що розчарований затримкою у реалізації цього рішення.

“Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових найважливіших рішень у галузі безпеки, – написав глава українського МЗС. – Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 19:44
59

Росія почала використовувати новий тип “шахедів”
20 Квітня 2023 20:53
0

У Києві роздратовані нездатністю ЄС домовитися про боєприпаси для України
20 Квітня 2023 18:53
39

Reuters: Військовим комендантом окупованої Балаклії був колишній комендант Калінінграда
20 Квітня 2023 18:29
22

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, відбито 22 атаки – Генштаб
20 Квітня 2023 18:17
51

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки