У Києві роздратовані нездатністю ЄС домовитися про боєприпаси для України

Україна незадоволена нездатністю ЄС реалізувати власне рішення щодо постачання боєприпасів.

Нагадаємо, наприкінці березня ЄС погодив план постачання Україні боєприпасів на суму 2 млрд євро. Проте глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив у своєму твіттері, що розчарований затримкою у реалізації цього рішення.

“Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових найважливіших рішень у галузі безпеки, – написав глава українського МЗС. – Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями”.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023