У Києві п’яна водійка влаштувала смертельну аварію

У Києві затримали водійку та пасажира через ДТП із двома загиблими у Голосіївському районі.

“Внаслідок зіткнення двох автомобілей пасажир та водій “Тойоти” загинули. Інша учасниця автопригоди з місця події зникла, але її швидко розшукали поліцейські. Відомо, що водійка “Ауді” позбавлена права керування транспортними засобами. Розпочато три кримінальних провадження”, – повідомила столична поліція.

Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі столиці. Попередньо поліцейські встановили, що на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей “Ауді” і “Тойота”.

Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля “Тойота” загинули. Водійка “Ауді” з місця дорожньо-транспортної пригоди втекла.

Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції.

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її. У жінки відібрали біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 20-річній водійці повідомлено про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння та за фактом невиконання рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом.

Крім того, повідомлено про підозру чоловіку, який допустив до керування автомобілем особу, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння та не мала права керування транспортним засобом.