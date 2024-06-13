Суспільство

У Києві проходить церемонія прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком
13 Червня 2024 13:24
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загиблі, фронт
Прощання із загиблим / Еспресо

13 червня, у Києві прощаються з українським військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув на фронті.

Про це розповідає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Церемонія прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком проходить у Михайлівському соборі у Києві.

Як повідомляла дружина загиблого захисника Анна Кирій, поховання з військовими почестями розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі. З Михайлівського собору буде організований трансфер на Байкове кладовище та далі на місце проведення тризни.


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