У Києві проходить церемонія прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком

13 червня, у Києві прощаються з українським військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув на фронті.

Про це розповідає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Церемонія прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком проходить у Михайлівському соборі у Києві.

Як повідомляла дружина загиблого захисника Анна Кирій, поховання з військовими почестями розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі. З Михайлівського собору буде організований трансфер на Байкове кладовище та далі на місце проведення тризни.