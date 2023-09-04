Кримінал

У Києві повідомили про замінування усіх шкіл

4 Вересня 2023 09:17
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школа

Уранці понеділка, 4 вересня, до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх столичних середніх шкіл та коледжів.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. 

Зазначається, що наразі працівники поліції й підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів для виявлення причини повідомлення. 

“Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації”, – йдеться у повідомленні КМВА.


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