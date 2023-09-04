У Києві повідомили про замінування усіх шкіл

Уранці понеділка, 4 вересня, до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх столичних середніх шкіл та коледжів.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що наразі працівники поліції й підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів для виявлення причини повідомлення.
“Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації”, – йдеться у повідомленні КМВА.