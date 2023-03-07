Суспільство

У Києві попрощалися з героями, які робили “бавовну” на території Росії

7 Березня 2023 21:49
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війна

Сьогодні у Києві попрощалися з чотирма героями, які робили диверсії на території Росії. Група загинула 25 грудня на території Брянської області, пише Liga.net.

Про загибель українських воїнів стало відомо з російських ЗМІ 25 грудня минулого року. За словами побратимів, українська диверсійно-розвідувальна група виконувала бойове завдання на території Брянської області РФ.

Серед загиблих був Юрій Горовець “Святоша”, який був командиром групи. А також Максим Михайлов “Непийпиво”, Тарас Карпюк “Тарасій” та Богдан Лягов “Аполлон”. Наймолодшому герою Богдану Лягову було 19 років.

Тіла загиблих повернули додому лише через два місяці після загибелі.

Панахида почалася у Михайлівському Золотоверхому соборі, згодом на Майдані Незалежності зібралося багато українців, які прийшли віддати шану полеглим героям. Військових поховали у Києві на Байковому кладовищі.


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