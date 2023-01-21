Суспільство

У Києві почалася церомонія прощанння з Монастирським та іншим керівництвом МВС

21 Січня 2023 11:15
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київ, монастирський

В авіакатастрофі у Броварах загинуло вище керівництво МВС, зокрема, міністр Денис Монастирський. У Києві 21 січня прощаються із загиблими.

Церемонія прощання розпочалась об 11:00. Вона проходить в Українському домі.

За годину перед початком церемонії колеги, родичі та знайомі загиблих зібралися біля будівлі МВС у Києві. У КМДА повідомили про перекриттям Хрещатика, тому змінили рух автобусних маршрутів № 62 та № 114.

Похоронна колона вирушила до Українського дому, де відбудеться церемонія.


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