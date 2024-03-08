У Києві побили журналіста, поліція відкрила провадження

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття журналіста на Печерську.

Про це у Фейсбуці поінформував відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо журналіста», – зазначається у повідомленні.

За попередніми даними, представники медіа отримали інформацію про те, що в одному з офісних приміщень, ймовірно, діє незаконний кол-центр.

«Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження», – розповіли у пресслужбі.

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників та детальні обставини інциденту.

Раніше ЗМІ поінформували, що у столичному бізнесцентрі «Алмаз» кілька невідомих, які, ймовірно, є працівниками шахрайського кол-центру, напали на журналістів видання «СтопКор».