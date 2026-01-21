У Києві пасажир напав із ножем на водія трамвая: постраждалий в лікарні

У Києві затримали 32-річного чоловіка, який напав на водія трамвая після прохання залишити салон на кінцевій зупинці. Постраждалого госпіталізували з пораненнями грудей та обличчя.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі столиці.

Травми чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салону трамвая на кінцевій зупинці.

“Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення”, – розповіли в поліції.

Нападника розшукали – ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

Слідчі затримали зловмисника та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.