        У Києві пасажир напав із ножем на водія трамвая: постраждалий в лікарні

        Галина Шподарева
        21 Січня 2026 12:41
        Водій трамвая / Ілюстративне фото: vechir.media
        Водій трамвая / Ілюстративне фото: vechir.media

        У Києві затримали 32-річного чоловіка, який напав на водія трамвая після прохання залишити салон на кінцевій зупинці. Постраждалого госпіталізували з пораненнями грудей та обличчя.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Правоохоронці отримали повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі столиці.

        Травми чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салону трамвая на кінцевій зупинці.

        “Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення”, – розповіли в поліції.

        Нападника розшукали – ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

        Слідчі затримали зловмисника та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

        Затриманий за напад на водія трамвая у Києві / Фото: Поліція Києва

