Кримінал

​​У Києві обірвався трос через Дніпро. Дівчина, яка на ньому перебувала, впала у річку
21 Липня 2024 15:27
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київ
Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи. На місці події від ДСНС працюють 5 водолазів та 1 катер / Фото ДСНС

Біля Пішохідного мосту у Києві трапився обрив тросу на атракціоні канатної дороги. Про це повідомили в ДСНС. Перехожі, які були свідками події, намагалися витягти трос, бо сподівалися, що там є людина.

“На жаль, її там не було. Тому зараз на місці події працюють і поліція, і водолазно-рятувальне відділення ДСНС, яке обстежує акваторію річки в місцях, де за показами свідків імовірно може бути людина”, – сказав майор служби цивільного захисту Павло Петров.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через обрив тросу атракціону у Дніпро впала дівчина.

Міська влада вимагає від правоохоронних органів розслідувати діяльність компанії-оператора атракціону, на якому сталася трагедія.


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