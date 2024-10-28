Кримінал

У Києві намагалися підпалити два відділення “Укрпошти”
28 Жовтня 2024 12:49
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У Києві невідомі намагалися підпалити два відділення “Укрпошти”, правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Події відбулись минулого тижня у Солом’янському районі столиці. На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби. За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу”, – йдеться у повідомленні.

Письменник Андрій Кокотюха заявляє, що підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК.  У своєму дописі  він зазначив, що “Укрпошта” тепер може стати новим об’єктом для нападів паліїв, слідом за автівками військовослужбовців.


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