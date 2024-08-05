Кримінал

У Києві на території ЖК військовий влаштував стрілянину
5 Серпня 2024 15:02
поліція
У Києві військовий влаштував стрілянину / Скриншот з відео

У Києві на території житлового комплексу в Печерському районі військовий влаштував стрілянину.

Про розповіла помічник чергового Катерина Шостак із Печерського управління поліції, передає “Суспільне”.

Між військовим, який перебуває на лікуванні, на світанку 3 серпня виник конфлікт із охоронцем ЖК. Під час суперечки військовий дістав зброю та вистрілив у повітря.

За словами Шостак, пістолет був не бойовий, а стартовий. Чоловіка затримували патрульні, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

“Охоронець, на якого він напав, відмовився від написання заяви, оскільки вони давно знайомі. Сказав, що йому шкода військового”, – повідомила Шостак.

Вона додала, що охоронець не отримав ніяких тілесних ушкоджень, а чоловіка передали на поруки військової частини.


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