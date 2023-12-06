Суспільство

У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку

6 Грудня 2023 18:55
читать на русском →
новий рік

Новорічну ялинку відкрито в центрі Києва на Софійській площі в п’ятницю.

“Сьогодні, за традицією, у день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни”, – написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, київська ялинка, як і минулого року, штучна, висотою 12 метрів. Її встановили та прикрасили коштом меценатів.

“Тема локації – “Хоробрі серця”, присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних і жовтих сердець. На верхівці – Герб України – символ нашої державності, національної гідності та сили. Поруч із ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Але маленькі ялинки, прикрашені жовтими та синіми серцями. За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на пам’ять”, – розповів Кличко.

Як повідомлялося, монтаж ялинки було розпочато 3 грудня. Планується, що вона простоїть до 10 січня 2024 року.

На Різдво і Новий Рік у Києві не буде масових заходів – ні ярмарків, ні святкувань. Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме як зазвичай із 00:00 до 05:00.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2023 20:20

США оголосили про новий пакет військової допомоги
6 Грудня 2023 20:02

Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів
6 Грудня 2023 19:12

США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем
6 Грудня 2023 17:19

Киву ліквідувала СБУ – ЗМІ
6 Грудня 2023 16:12

Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки