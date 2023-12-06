У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку

Новорічну ялинку відкрито в центрі Києва на Софійській площі в п’ятницю.

“Сьогодні, за традицією, у день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни”, – написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, київська ялинка, як і минулого року, штучна, висотою 12 метрів. Її встановили та прикрасили коштом меценатів.

“Тема локації – “Хоробрі серця”, присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних і жовтих сердець. На верхівці – Герб України – символ нашої державності, національної гідності та сили. Поруч із ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Але маленькі ялинки, прикрашені жовтими та синіми серцями. За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на пам’ять”, – розповів Кличко.

Як повідомлялося, монтаж ялинки було розпочато 3 грудня. Планується, що вона простоїть до 10 січня 2024 року.

На Різдво і Новий Рік у Києві не буде масових заходів – ні ярмарків, ні святкувань. Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме як зазвичай із 00:00 до 05:00.