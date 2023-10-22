Кримінал

У Києві на блокпосту збили військового

22 Жовтня 2023 10:07
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дтп

Поліція Києва розслідує ДТП, у якій загинув військовослужбовець.

За даними правоохорронців, водій автомобіля «Хонда» на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження.

“Подія сталась сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. На місці працювали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.


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