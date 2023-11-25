У Києві мікроавтобус збив патрульного, водій втік з місця ДТП

У Києві правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактом наїзду водія «Форд» на патрульного, повідомляє поліція.

“Ввечері 24 листопада на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням ДТП. В результаті працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за за двома статтями Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці та порушення правил безпеки дорожнього руху.