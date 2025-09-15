У Києві Lexus перекинувся після зіткнення з навчальним авто

У Шевченківському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням автомобіля. Про це повідомила Поліція Києва.

За попередніми даними, водій Lexus, рухаючись вулицею Данила Щербаківського, зіткнувся з навчальним автомобілем Kia, який у цей момент здійснював перелаштування в іншу смугу. Від удару Lexus перекинувся на дах.

Lexus перекинувся після зіткнення з навчальним авто / Фото: Нацполіція

Водія Lexus госпіталізували медики. Пасажири навчального авто — інструктор та учень — не постраждали.

На місці працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює обставини та механізм події.