        У Києві Lexus перекинувся після зіткнення з навчальним авто

        Сергій Бордовський
        15 Вересня 2025 15:39
        Столична поліція працює на місці ДТП з перекиданням у Шевченківському районі / Фото: Нацполіція
        Столична поліція працює на місці ДТП з перекиданням у Шевченківському районі / Фото: Нацполіція

        У Шевченківському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням автомобіля. Про це повідомила Поліція Києва.

        За попередніми даними, водій Lexus, рухаючись вулицею Данила Щербаківського, зіткнувся з навчальним автомобілем Kia, який у цей момент здійснював перелаштування в іншу смугу. Від удару Lexus перекинувся на дах.

        Lexus перекинувся після зіткнення з навчальним авто / Фото: Нацполіція

        Водія Lexus госпіталізували медики. Пасажири навчального авто — інструктор та учень — не постраждали.

        На місці працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює обставини та механізм події.


