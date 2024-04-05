Суспільство

У Києві кілька дітей потрапили до лікарні через отруєння шоколадом з наркотиками

5 Квітня 2024 15:07
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діти
Ілюстративне фото / Getty Images

У Першу дитячу лікарню міста Києва доправили трьох дітей із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містяться в солодощах.

Про це повідомили в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Отруєння двох із них спричинив канабіс, а третьої — галюциногенний псилоцибін. Перші два випадки отруєння зафіксували протягом одного тижня. Двох дітей з однієї родини шпиталізували 23 березня. У них виявили порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодшу дитину поклали в реанімацію.

У лікарні кажуть, що їхній стан спричинив канабіс, який, імовірно, був у “гуманітарному” шоколаді з упаковки без маркування.

Згодом, 26 березня, до лікарні потрапила ще одна дитина у стані психомоторного збудження, а також галюцинаціями, блюванням, розширеними зіницями та зниженим м’язовим тонусом. Лікарі з’ясували, що напередодні дитина вживала шоколад із галюциногенним псилоцибіном, який подарували її батькові.


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