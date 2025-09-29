У Києві Insta-блогерці оголосили підозру за несплату 11 млн грн податків

Бюро економічної безпеки у Києві повідомило про підозру відомій Insta-блогерці в ухиленні від сплати податків на суму 11 мільйонів гривень.

За даними слідства, протягом п’яти років вона отримувала значні кошти на банківські рахунки за рекламу товарів у соціальних мережах. Водночас у податкових деклараціях ці доходи не відображала, чим ухилялася від сплати обов’язкових платежів.

Підставою для відкриття кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який був ініційований співробітниками Головного управління розвідки Міноборони України.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)». Стаття передбачає серйозну відповідальність за масштабні податкові порушення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

У соцмережах шириться інформація, що йдеться про відому інфлюенсерку Софію Стужук.