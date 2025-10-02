        Економіка

        Податкові борги автоматично списуватимуть з рахунків боржників

        Сергій Бордовський
        2 Жовтня 2025 13:41
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        Державна податкова служба України розробила та тестує нове програмне забезпечення для більш ефективної роботи з податковим боргом.

        Завдяки системі буде налагоджена автоматизована взаємодія між ДПС, Державним казначейством та надавачами платіжних послуг. Це дозволить проводити примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі та в автоматичному режимі через систему електронних платежів Національного банку України.

        У ДПС пояснюють, що такий підхід замінить нинішню практику використання паперових платіжних інструкцій і зробить процес швидшим та більш прозорим.

        Розробка та впровадження нової системи здійснюється в межах цифрової трансформації служби та спрямована на зменшення рівня податкової заборгованості в країні.


