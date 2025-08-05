        Кримінал

        У Києві двох хлопців підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 13:52
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        Один із підозрюваних у зґвалтуванні 12-річної дівчинки / Фото: Київська міська прокуратура
        Один із підозрюваних у зґвалтуванні 12-річної дівчинки / Фото: Київська міська прокуратура

        У Києві двох молодиків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки, повідомляє Київська міська прокуратура.

        За даними слідства, двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, її завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

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        Один із підозрюваних виявився іноземець. 

        Фігурантам загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Юнакам також вже обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою без права внесення застави.


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