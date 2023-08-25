Суспільство

У Києві дві сестри влаштували танці біля поховань військових: їх затримали

25 Серпня 2023 11:01
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поліція, київ

У Києві дві повнолітні сестри виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. 

За фактом наруги над могилами їм загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомляють в поліції Києва. 

Ввечері 24 серпня правоохоронці у соціальних мережах натрапили на відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на Лісовому кладовищі. 

Через деякий час киянок затримали біля станції метро “Золоті Ворота”. Ті стверджували, що прийшли на кладовище та вирішили таким чином “вшанувати” памʼять про загиблих захисників України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами (ч. 2 ст. 297 ККУ). Нині вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Дівчатам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У коментарі “УП. Життя” речниця Деснянського управління поліції в Києві Наталія Федоровська розповіла, що одна з дівчат 1997 року народження, інша – 2000-го.  “Протягом доби у нас є право вручення їм підозри. Нині збираємо докази”, – додала речниця. 


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