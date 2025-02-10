Кримінал

У Києві діяла україно-грузинська банда квартирних крадіїв, які видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону
10 Лютого 2025 11:13
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Затримані за підозрою в серії квартирних крадіжок у Києві / Фото: Київська міська прокуратура
Затримані за підозрою в серії квартирних крадіжок у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали україно-грузинську банду “домушників”, члени якої обкрадали житло заможних киян та видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону. Зловмисники полювали на квартири в центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.                    

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени групи обирали об’єктом нападу квартири заможних людей в центрі столиці, тривалий час проводили спостереження за будинком, а згодом, коли вдома нікого не було, деактивували сигналізацію та відчиняли двері помешкання. Зловмисники навіть встановлювали власну камеру відеоспостереження в під’їзді будинку.

За такою схемою обікрали квартиру на вулиці Круглоуніверситетській, викравши дорогі годинники, ювелірні прикраси та документи на земельну ділянку.

“Для пересування містом підозрювані використовували номери, які належать іншим автомобілям, обклеювали машини символікою ЗСУ, одягали військову форму та при перевірці документів представлялися військовослужбовцями Інтернаціонального легіону. При цьому члени групи мали фальшиві документи з вигаданими анкетними даними”, – розповіли в прокуратурі.  

Під час 19 обшуків у фігурантів вилучили ювелірні вироби, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, трекери, камери спостереження, автомобільні номери, військову форму.

Чотирьох учасників групи затримали, їм повідомлено про підозри. Ще двом учасникам групи повідомлено про підозру заочно. Їх буде оголошено в розшук.

Санкція інкримінованої статті – ч. 4 ст. 185 КК України – передбачає покарання у вигляді до дванадцяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як розповіли правоохоронці, організатор групи вже неодноразово відбував покарання за розбійні напади на приватні будинки. Двоє учасників групи перебувають в міжнародному розшуку за фактами квартирних крадіжок у Німеччині, ще один член групи – у розшуку за вчинення умисного вбивства у РФ.

Вилучені під час обшуків речові докази / Фото: Київська міська прокуратура

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