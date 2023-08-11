Суспільство

У Києві дівчину відмовились брати на роботу через захворювання на СНІД

11 Серпня 2023 20:24
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київ, робота

У Києві 20-річну дівчину відмовилися брати на роботу у зоомагазин, коли дізналися про її ВІЛ-позитивний статус. Мотиви звільнення пояснили “можливими ризиками для колективу”.

Про цей випадок повідомив на своїй сторінці в Instagram рух “Teenergizer”, що об’єднує підлітків регіону Східної Європи та Центральної Азії.

Зазначається, що дівчина Ліза дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус у 16 років. З того часу вона проходить необхідне лікування. Вона відкрито говорила оточуючим, що має вірус імунодефіциту.

Нещодавно дівчина проходила стажування в одному із зоомагазинів столиці. Після того, як Ліза розповіла про свій статус колезі, керівництво припинило її стажування і відмовилося брати на роботу. Стажерці повідомили, що причиною такого рішення є її ВІЛ-статус.

“Я ніколи не переживала подібний досвід. На мою адресу лунали дуже дивні теорії на кшталт: “а якщо ти поріжешся упаковкою з-під корму і піде кров?” Я намагалась пояснити, що я “безпечна”, але на наступний день отримала повідомлення, що мене там більше не хочуть бачити”, — цитує слова дівчини “Teenergizer”.

У спільноті нагадують, що, згідно зі статтею 2-1 “Кодексу законів про працю України”, будь-яка форма дискримінації у сфері праці на підставі стану здоров’я заборонена.

“Люди з ВІЛ+ статусом могли б згадувати про хворобу лише тоді, коли потрібно прийняти терапію. А не тоді, коли їх звільняють з роботи. Не тоді, коли бояться, що хтось випадково дізнається про статус і розповість іншим”, — зазначають у русі “Teenergizer”.


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