У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки, і впала на перехожого: обоє загинули

У Деснянському районі Києва дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки та впала на чоловіка, що стояв поряд з будинком. Обоє загинули.

Про це hromadske розповіли в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

У соціальних мережах поширювали різні деталі. Одні стверджували, що 28-річна дівчина, яка вирішила покінчити життя самогубством, впала на жінку-перехожу. Інші ж писали, що з балкона вистрибнули жінка та чоловік.

Наразі слідчі розслідують подію за фактом вбивства — це частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліціянти встановлюють усі обставини.