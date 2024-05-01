Кримінал

У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки, і впала на перехожого: обоє загинули

1 Травня 2024 18:53
поліція
У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки / Фото з соцмереж

У Деснянському районі Києва дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки та впала на чоловіка, що стояв поряд з будинком. Обоє загинули.

Про це hromadske розповіли в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

У соціальних мережах поширювали різні деталі. Одні стверджували, що 28-річна дівчина, яка вирішила покінчити життя самогубством, впала на жінку-перехожу. Інші ж писали, що з балкона вистрибнули жінка та чоловік.

Наразі слідчі розслідують подію за фактом вбивства — це частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліціянти встановлюють усі обставини.


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