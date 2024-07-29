Кримінал

У Києві вбили іноземця та викрали криптовалюту майже на 7 мільйонів гривень
29 Липня 2024 09:43
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поліція
У Києві викрали та вбили іноземця через криптовалюту / Фото: Нацполіція

У Києві четверо чоловіків викрали та вбили іноземця, оскільки той володів біткоїнами вартістю майже 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“Поліцейські встановили, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. У результаті проведення спецоперації правоохоронні, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали усіх фігурантів”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти.

“Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка”, – розповіли правоохоронці.

Щоб приховати сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку.

Криміналісти проводять слідчі дії на місці злочину / Фото: Нацполіція

Під час обшуків у них вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази. Слідчі розслідують кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство з корисливих мотивів;
  • ч. 4 ст. 187 — розбійний напад;
  • ч. 3 ст. 146 — незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;
  • ч. 1 ст. 396 — приховування злочину.

Усім затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів, суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Четвірці загрожує довічне позбавлення волі.


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