У Києві чоловік зняв порнографічне відео з семирічною донькою своїх знайомих: що йому загрожує

Поліцейські затримали у Києві 42-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно семирічної дівчинки та примушував її до зйомки контенту порнографічного характеру.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, знайомий з батьками семирічної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики.

“Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео”, – розповіли в поліції.

Слідчі провели обшук у квартирі чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флешносії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті.

Зловмисника затримано. Поліцейські оголосили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 153 – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди;

ч. 4 ст. 301 – примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію;

ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії.

Максимальне покарання передбачає до 10 років позбавлення волі.