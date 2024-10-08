У Києві чоловік розгромив приймальню Міністерства соцполітики, бо йому не допомогли знайти собі дружину

У Києві судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Подія сталася ще наприкінці вересня. На відео з камери спостереження видно, що, зайшовши до приміщення, чоловік кинув стільцем у вікно, шпурляв ним, а також трощив інші меблі й техніку.

Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні.

За хуліганство йому загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн. або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.