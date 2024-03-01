У Києві було зафіксовано два температурні рекорди 29 лютого

У Києві, 29 лютого, зафіксували рекорд максимальної температури повітря та рекордну середньодобову температуру повітря.

Про це у Фейсбуці повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Останній день зими у столиці став рекордно теплим.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 29 лютого у Києві максимальна температура повітря досягла 12,1°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С.