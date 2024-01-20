Кримінал

У Києві автівка влетіла в зупинку громадського транспорту, загинув чоловік

20 Січня 2024 12:06
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дтп

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес» й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки «Тойота» також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції.


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