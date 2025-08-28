У Києві 29 серпня оголосили Днем жалоби: кількість загиблих зросла до 13 людей

Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 10:55 12 людей загинули внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, один — у Шевченківському. Ще десятеро людей вважаються безвісти зниклими.

Серед загиблих — троє дітей. За уточненими даними, їх вік — 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє померли в лікарні.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, 29 серпня оголошено у Києві Днем жалоби.