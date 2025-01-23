Кримінал

У Києві 28-річний чоловік напав з ножем на слідчого ДБР
23 Січня 2025 10:05
читать на русском →
Поліція Києва затримала чоловіка за замах на вбивство працівника ДБР / Фото: Нацполіція
Поліція Києва затримала чоловіка за замах на вбивство працівника ДБР / Фото: Нацполіція

У Києві 28-річний чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, напав на працівника Державного бюро розслідувань.

Про інцидент повідомила поліція Києва.

Слідчі ДБР працювали у будинку підозрюваного, коли він раптово схопив кухонний ніж і напав на одного з працівників ДБР, після чого втік. Однак, за короткий час, правоохоронці та спецпризначенці затримали нападника. Пораненого слідчого госпіталізували.

Киянину повідомлено підозру в замаху на вбивство працівника правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Січня 2025 12:05

Росіяни знову розстріляли групу українських полонених
23 Січня 2025 15:14

На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми через посилення обстрілів
23 Січня 2025 14:13

Нацбанк знову підвищив облікову ставку
23 Січня 2025 13:30

У дев’яти областях викрили військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 мільйонів гривень
23 Січня 2025 11:35

Reuters: Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки