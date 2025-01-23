У Києві 28-річний чоловік напав з ножем на слідчого ДБР

У Києві 28-річний чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, напав на працівника Державного бюро розслідувань.

Про інцидент повідомила поліція Києва.

Слідчі ДБР працювали у будинку підозрюваного, коли він раптово схопив кухонний ніж і напав на одного з працівників ДБР, після чого втік. Однак, за короткий час, правоохоронці та спецпризначенці затримали нападника. Пораненого слідчого госпіталізували.

Киянину повідомлено підозру в замаху на вбивство працівника правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.