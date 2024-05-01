У Китаї внаслідок обавалу автомагістралі загинули 19 людей

В ніч на 1 травня у китайській провінції Гуандун обвалилась частина швидкісної магістралі, унаслідок чого загинули щонайменше 19 людей, ще 30 постраждали.

Про це пише CCTV.

Зазначається, що вранці під завалами виявили 18 автомобілів. Загалом постраждали 49 людей, зокрема підтверджено смерть 19.

Також повідомляється, що серед транспортних засобів, які опинилися в зоні події, не було автобусів, вантажівок з небезпечним вантажем та інших великогабаритних машин. Ділянка траси, що повалилися, має довжину близько 17,9 метра і займає площу близько 184,3 кв. м.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, залучено понад 500 людей.